İran’da Sünni siyasetçi Ruhani’ye dâvâ açtı

Reformistlere yakınlığıyla bilinen İtimad gazetesine konuşan eski Merivan Milletvekili Abdullah Sohrabi, Ruhani’nin 2013 ve 2017’deki seçim vaatleri arasında yer alan ülkedeki Sünnilere verdiği sözleri yerine getirmediğini söyledi.



Sohrabi, “Ruhani, ‘mezheplerin haklarını sağlama’, ‘ayrımcılık yapılmaması’ ve ‘mahalli idarelerde yerel istihdamın sağlanması’ gibi taleplerimizin bulunduğu 10 maddelik isteklerimizi yerine getireceğine söz vermişti. Fakat hiçbir talebimizi gerçekleştirmedi. Bu yüzden biz de Anayasa’nın 34’üncü maddesi uyarınca Ruhani’yi Yargıtay’a şikayet ettik dedi.