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Dünya İran'da seçim ikinci tura kaldı
Dünya

İran'da seçim ikinci tura kaldı

Yeniakit Publisher
2024-06-29 11:37:00 -
İran'da seçim ikinci tura kaldı

Komşu ülke İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Seçimde hiçbir aday yüzde 50 barajını geçemedi. Seçimin ikinci turunda reformcu aday Pezeşkiyan ve muhafazakar aday Celili yarışacak. seçimin ikinci turu 5 Temmuz'da yapılacak.

İran’da Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk tur sona erdi. Adaylardan hiçbiri yüzde 50’lik oy oranını geçemediği için seçim ikinci tura kaldı.

Açıklanan sonuçlara göre, reformcu aday Pezeşkiyan, 8 milyon 302 bin 577 oy alarak yüzde 43,5 ile yarışı önde götürüyor. Muhafazakar aday Celili ise yüzde 37,7 ile Pezeşkiyan'ı takip ediyor.

Öte yandan Muhammed Bakır Kalibaf yüzde 14 ile üçüncü, Mustafa Purmuhammedi yüzde 0.8 ile dördüncü sırada yer alıyor.

İkinci turda Pezeşkiyan ve Celili yarışacak. 5 Temmuz’da yapılacak 2. Tur seçiminde İran’ın yeni Cumhurbaşkanı belli olacak.

İran'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk sonuçlara göre Pezeşkiyan yarışı önde götürüyor
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