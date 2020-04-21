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Aktüel

İran'da reformist derginin editörüne 6 yıl hapis

2020-04-21 16:16:10 -
İran'da reformist derginin editörüne 6 yıl hapis

İSTANBUL (AA) - İran'da reformistlere yakınlığıyla bilinen İran-i Ferda Dergisi Editörü Keyvan Samimi (71) 6 yıl hapse mahkum edildi.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı'na (HRANA) göre, Tahran Devrim Mahkemesi, "yasa dışı toplantıya katılma, ülke liderine hakaret ve rejimi yıkmaya yönelik faaliyetlerde bulunma" suçlamasıyla yargılanan Samimi hakkında 6 yıl hapis kararı verdi.

Başkent Tahran'da geçen yıl 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla İran Meclisi önünde onlarca kişinin katılımıyla gösteri düzenlenmişti. Aralarında İran-i Ferda Dergisi Editörü Samimi'nin bulunduğu 20 gösterici güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmış, daha sonra Samimi, 17 Haziran'da şartlı tahliyeyle serbest bırakılmıştı.

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