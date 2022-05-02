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Dünya İran'da Ramazan Bayramı 1 gün sonra başlayacak
Dünya

İran'da Ramazan Bayramı 1 gün sonra başlayacak

İran'da şevval hilalinin görülmediği ve bu nedenle Ramazan Bayramının Salı günü başlayacağı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2022-05-02 00:49:00 -
İran'da Ramazan Bayramı 1 gün sonra başlayacak

İran’da Ramazan Bayramı’nın habercisi kabul edilen Şevval ayı hilalinin görünmemesi nedeniyle Ramazan Bayramı salı günü başlayacak.

İran devlet televizyonu, Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’e bağlı Hilal Gözlemleme Ofisine dayandırdığı haberinde, Şevval hilalinin görülmediğini ve bu nedenle ramazan bayramının Salı günü başlayacağını duyurdu.

Irak ve Lübnan'daki Şiiler de İran'a uyuyor

Irak ve Lübnan gibi ülkelerde yer alan Şiiler de Ramazanın başlangıcı ve sona ermesi konusunda İran’a uyuyor.

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