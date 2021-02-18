  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İran’da patlama! 3 ölü
Dünya

İran’da patlama! 3 ölü

İran'ın Mazenderan eyaletindeki bir fabrikada buhar kazanı patladı. Patlama sonucu 3 kişi öldü.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 16:17:00 -
İran’da patlama! 3 ölü

İran'ın kuzeyindeki Mazenderan eyaletine bağlı Babil ilçesindeki bir yem fabrikasında buhar kazanının patlaması sonucu 3 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, öğle saatlerinde Babil ilçesindeki bir yem fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle buhar kazanı patladı.

Ayrıntı verilmeyen haberde patlama sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekonomi

"Arabamı satıp oraya gömeceğim" İslam Memiş bombayı patlattı

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altındaki düşüşün kalıcı olmayacağını belirterek, doları olanları altın almaya davet etti. Memi..
Rusya’nın sinsi planı gün yüzüne çıktı! Sözde Dağlık Karabağ yönetimi duyurdu
Dünya

Rusya’nın sinsi planı gün yüzüne çıktı! Sözde Dağlık Karabağ yönetimi duyurdu

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki zaferinin ardından bölgeye adeta yerleşen Rusya'nın sinsi planları gün yüzüne çıkıyor. Dağlık Karabağ'daki..
Regaip Kandilinde neler yapılır? Hangi namaz kılınır?
İSLAM

Regaip Kandilinde neler yapılır? Hangi namaz kılınır?

Recep ayının ilk Cuma gecesi idrak edilen ve rahmet ve mağfiret gecesi olarak Müslümanların ibadetle geçireceği Regaip Kandilinde hangi ibad..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay