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Dünya İran'da, muhalif gazetecinin cenazesi kaçırıldı
Dünya

İran'da, muhalif gazetecinin cenazesi kaçırıldı

İran'da rejim muhalifi gazeteci Rıza Hakikatnejad'ın cenazesinin Almanya'dan Şiraz Havalimanı'na getirildikten sonra Devrim Muhafızları tarafından kaçırıldığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 15:42:00 -
İran'da, muhalif gazetecinin cenazesi kaçırıldı

ABD destekli ve Prag merkezli Radyo Ferda internet sitesine göre, Hakikatnejad'ın cenazesi, sabah saatlerinde havalimanına intikali sonrasında Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı istihbarat elemanları tarafından kaçırıldı.

Haberde, cenazenin nereye götürüldüğünün bilinmediği belirtildi.

Hakikatnejad'ın, memleketi Fars Eyaleti'ne bağlı Dejkord Köyü'nde yarın defnedilmesi için gerekli izinlerin önceden alındığı ifade ediliyor.

Radyo Ferda'da çalışan 45 yaşındaki rejim muhalifi İranlı gazeteci Hakikatnejad, birkaç ay önce kansere yakalanmış ve Almanya'da tedavi gördüğü hastanede 20 Ekim'de hayatını kaybetmişti.

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