  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 22 bini geçti
Aktüel

İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 22 bini geçti

Ülkede son 24 saatte 118 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 26 yeni vaka tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-04 12:59:16 -
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 22 bini geçti

TAHRAN (AA) - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 118 artarak 22 bin 44'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 118 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 26 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 22 bin 44'e, vaka sayısının da 382 bin 772'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 695'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 330 bin 308'e ulaştığı bilgisini verdi.

Lari, bugün itibarıyla ülkede toplam 3 milyon 331 bin 73 kişiye test yapıldığını ifade etti.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Pekcan'dan Akdeniz ülkelerine ticari iş birliği çağrısı
Ekonomi

Bakan Pekcan'dan Akdeniz ülkelerine ticari iş birliği çağrısı

Ticaret Bakanı Pekcan, "Belirsizlik süreçlerinin dünya ekonomisini olumsuz yönde etkilediği günümüzde, Akdeniz havzasındaki ekonomik ve tica..
Erdoğan 'gerekeni yaparız' demişti! Ruhsatları geri alınacak
Siyaset

Erdoğan 'gerekeni yaparız' demişti! Ruhsatları geri alınacak

Terör örgütlerine ve teröristlere destek veren avukatlar artık meslekten ihraç edilebilecek. Yeni yasama yılında Avukatlık Yasası’nda yapıla..
Şimdi onlar düşünsün! Türkiye'den S-400 bombası
Gündem

Şimdi onlar düşünsün! Türkiye'den S-400 bombası

Türkiye, Doğu Akdeniz'de haklarını gasp etmeye çalışan Yunanistan ve destekçisi AB ülkelerine karşı 6 maddelik bir plan hazırladı. KKTC'de v..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı