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İran’da korona virüs hastalarında inme görüldü

İran’ın başkenti Tahran’da korona virüs nedeniyle hastanede tedavi gören bin 700 hastadan 25’inin inme geçirdiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 14:51:29 -
İran’da korona virüs hastalarında inme görüldü

İran’ın başkenti Tahran’da korona virüs nedeniyle hastanede tedavi gören bin 700 hastadan 25’inin inme geçirdiği bildirildi.


Tahran Tecriş Şüheda Hastanesi Nöroloji Uzmanı Ferzad Eşrefi, korona virüs nedeniyle tedavi gören bin 700 hastadan 25’inin inme geçirdiği ve bu 25 kişiden yarısının 50 yaşın altında olduğunu açıkladı. Doktor Eşrefi, korona virüsün beyin damar tıkanıklığı ve inme gibi ciddi sorunlara neden olabileceğini söyleyerek, “Bu hastalarda beyin damar tıkanıklığı görülürken, aynı zamanda bir kaç hastamızda da beyin kanaması meydana geldi” ifadelerini kullandı. Eşrefi, “Ne yazık ki beyin damar tıkanıklığı görülen hastalarımız, belirtilerin çok şiddetli olması sebebiyle felç geçirdiler. Bu nedenle korona virüs tedavisine paralel olarak, ayrıca inme içinde tedavi gerekiyor” dedi.

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