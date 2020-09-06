İran'da kömür ocağında göçük: 4 ölü, 1 yaralı
İSTANBUL (AA) - İran'ın Kirman eyaletine bağlı Raver ilçesindeki bir kömür ocağında meydana gelen göçükte 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İran devlet televizyonuna konuşan Kirman Acil Durum Başkanı Muhammed Sabiri, "Raver'e bağlı Hocdek kasabasındaki kömür ocağında sabah saatlerinde meydana gelen göçükte 4 işçi öldü, 1 işçi yaralandı." dedi.
Cenazelerin otopsi için adli tıp kurumuna götürüldüğünü dile getiren Sabiri, hastaneye kaldırılan yaralı işçinin durumunun ağır olduğunu kaydetti.