İran'da gösterilerde ölenlerin sayısı 116'ya yükseldi

İran’da 28 Aralık 2025’te Tahran Büyük Çarşı esnafının ekonomik darboğaza karşı başlattığı kıvılcım, tüm ülkeyi saran büyük bir yangına dönüştü.

Gösterilerin 14. gününde şiddet sarmalı tırmanırken, ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) korkunç tabloyu açıkladı.

Dün 66 olarak açıklanan can kaybı, son çatışmalarla birlikte 116’ya fırladı. Hayatını kaybedenler arasında 37 güvenlik görevlisi, 4 sağlık çalışanı ve bir savcının da bulunduğu belirtiliyor.

KAMU BİNALARI KUNDAKLANDI, İNTERNET KESİLDİ

Protestoların şiddetlenmesiyle birlikte Tahran başta olmak üzere birçok kentte kamu binaları hedef alındı. 8 Ocak’tan itibaren tırmanan olaylarda 25 cami, 26 banka, 2 hastane ve çok sayıda ambulansın kundaklandığı bildirildi. İran yönetimi, eylemlerin koordinasyonunu engellemek amacıyla ülke genelinde internet erişimini tamamen kesti. Şu ana kadar 2 bin 638 kişinin gözaltına alındığı olaylarda, yaralı bilançosu ise 2 bin 600’ü aşmış durumda.

EKONOMİK ÇÖKÜŞ SOKAĞA TAŞTI

Yerel para biriminin döviz karşısında tarihi değer kaybı yaşamasıyla başlayan eylemler, İran tarihinin en geniş kapsamlı protestolarından birine dönüştü. İranlı yetkililer toplam ölü sayısı hakkında henüz resmi bir veri paylaşmazken, yarı resmi Tesnim Haber Ajansı sadece yaralanan 568 polis ve 66 Besic mensubunun bilgisini vermekle yetindi. Sokaklardaki gerilim ve belirsizlik sürerken, dünya kamuoyu İran’daki gelişmeleri endişeyle takip ediyor.