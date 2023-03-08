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Dünya İran'da flaş gelişme! Bunu yaptıklarını tüm dünyaya duyurdular
Dünya

İran'da flaş gelişme! Bunu yaptıklarını tüm dünyaya duyurdular

İran'ın Fars eyaletinde 5 kişinin okullara zehirli gaz attıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-08 15:23:00 -
İran'da flaş gelişme! Bunu yaptıklarını tüm dünyaya duyurdular

İran'ın Fars eyaletinde 5 kişinin okullara zehirli gaz attıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı açıklandı.

 

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, İran Polis Sözcüsü Said Muntazarulmehdi, ülke genelinde endişeye yol açan kız öğrencilerin zehirlenme vakalarıyla ilgili gözaltılara ilişkin ilk ayrıntıları paylaştı.

Muntazarulmehdi, "Fars eyaletine bağlı Laristan ilçesinde 3'ü kadın 5 kişi, kız okullarının bahçesine zehirli madde atma nedeniyle gözaltına alındı." dedi.
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Muntazarulmehdi, zanlıların sorguda, amaçlarının "İran yönetimi hakkında olumsuz algı ve okullarda güvensizlik meydana getirmek" olduğunu söylediklerini aktardı.

 

 

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