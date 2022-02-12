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Dünya İran'da feci yangın: Onlarca bina küle döndü
Dünya

İran'da feci yangın: Onlarca bina küle döndü

İran'ın başkenti Tahran'da yer alan tarihi bir çarşıdaki yangında 30 dükkan yanarak küle döndü.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 13:28:00 -
İran'da feci yangın: Onlarca bina küle döndü

İran'ın başkenti Tahran’da bulunan tarihi çarşıda bulunan iki katlı "Temcheh" adlı pasajda yerel saatle 07.38’de yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Tahran İtfaiye Sözcüsü Celal Maleki, yangın nedeniyle çarşıdaki dükkanların kapalı olduğunu ve herhangi can kaybının yaşanmadığını belirtti.

Maleki, “30 dükkan yangında zarar gördü. İtfaiye ekipleri 3 dakika içerisinde olay yerine vardı. Yangını söndürme çalışmalarımız halen devam ediyor” ifadesini kullandı.

Maleki, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını ve ekiplerin tüm çabalarıyla yangına müdahale ettiğini söyledi.

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