İran'da endişelendiren koronavirüs bilançosu açıklandı
İran'da ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle son 1 günde 126 kişi daha hayatını kaybetti.
Çin'in Wuhan eyaletinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına ölümcül yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını korkunç yüzünü komşu ülke İran'da gösterdi.
Ülkede son 24 saatin koronavirüs pandemisi bilançosu açıkladı.
İran'dan açıklanan verilere göre son 1 günde 126 kişi yaşamını yitirdi.
Bu sayıyla birlikte komşu ülkede toplam can kaybı 20 bin 502'ye çıktı.
İran'da 2 bin 28 kişide daha yeni tip koronavirüs tespit edilirken toplam vaka sayısının ise 356 bin 792'ye ulaştığı açıklandı.