  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İran'da endişelendiren koronavirüs bilançosu açıklandı
Dünya

İran'da endişelendiren koronavirüs bilançosu açıklandı

İran'da ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle son 1 günde 126 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-08-22 18:23:00 -
İran'da endişelendiren koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Wuhan eyaletinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına ölümcül yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını korkunç yüzünü komşu ülke İran'da gösterdi.

Ülkede son 24 saatin koronavirüs pandemisi bilançosu açıkladı.

İran'dan açıklanan verilere göre son 1 günde 126 kişi yaşamını yitirdi.

Bu sayıyla birlikte komşu ülkede toplam can kaybı 20 bin 502'ye çıktı.

İran'da 2 bin 28 kişide daha yeni tip koronavirüs tespit edilirken toplam vaka sayısının ise 356 bin 792'ye ulaştığı açıklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğalgaz müjdesi sonrası İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
Gündem

Doğalgaz müjdesi sonrası İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de 320 milyar dolarlık doğalgaz keşfi yapıldığını duyurması sonrası sosyal medyadan açıklama..
Gelecek Partisi'nden Erdoğan'a ilginç 'doğalgaz' teşekkürü: Tek üzüntümüz...
Siyaset

Gelecek Partisi'nden Erdoğan'a ilginç 'doğalgaz' teşekkürü: Tek üzüntümüz...

Gelecek Partisi Sözcüsü Selim Temurci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeyi duyurmasıyla ilgili teşekkür ederken ilginç bir açıklamada bulundu. ..
Doğalgaz müjdesi Davutoğlu'nun partisini çıldırttı!
Gündem

Doğalgaz müjdesi Davutoğlu'nun partisini çıldırttı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu açıklaması Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek P..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı