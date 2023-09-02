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Dünya İran'da emniyet müdürünü taşıyan helikopter düştü
Dünya

İran'da emniyet müdürünü taşıyan helikopter düştü

Yeniakit Publisher
2023-09-02 09:14:00 -
İran'da emniyet müdürünü taşıyan helikopter düştü

İran'ın batısındaki Kirmanşah eyaletinde bir polis helikopterinin düşmesi sonucu aralarında Kirmanşah Eyaleti Emniyet Müdürü Tuğgeneral Mehdi Hacıyan'ın da olduğu 5 polis yaralandı.

İran'ın batısındaki Kirmanşah eyaletinde bir polis helikopterinin düşmesi sonucu aralarında Kirmanşah Eyaleti Emniyet Müdürü Tuğgeneral Mehdi Hacıyan'ın da olduğu 5 polis yaralandı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Kirmanşah Eyaleti Emniyet Müdürü Tuğgeneral Mehdi Hacıyan ve 4 güvenlik görevlisini taşıyan polis helikopteri, Irak sınırı yakınlarındaki Dalahu tepelerinde teknik arıza nedeniyle düştü.

Kazada, Tuğgeneral Hacıyan'ın da aralarında olduğu 5 kişinin yaralandığı ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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