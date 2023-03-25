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Dünya İran’da doğalgaz patlaması
Dünya

İran’da doğalgaz patlaması

Yeniakit Publisher
2023-03-25 20:42:00 -
İran’da doğalgaz patlaması

İran’ın Huzistan eyaletinde bulunan Butane adlı şirketin doğalgaz deposunda meydana gelen patlama sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

İran’ın Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentinde bulunan Butane adlı şirketin doğalgaz deposunda patlama meydana geldi. Patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Huzistan eyaleti Kızılay Teşkilatı Başkan Yardımcısı Emir Abbas Necefi yaptığı açıklamada, “Yerel saatle 09.45’te Butane adlı şirketin doğalgaz deposunda çıkan yangının ardından patlama meydana geldi. Ne yazık ki patlamada 2 kişi hayatını kaybetti ve 4 kişi yaralandı. Vücutlarında yanıklar oluşan yaralılar hastaneye sevk edildiler” dedi. Patlamanın ardından ekiplerin olay yerine hızlıca sevk edildiğini söyleyen Necefi, “İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yanı sıra arama kurtarma ekipleri de olay yerinde ilk andan beri bulunuyor. Şu ana kadar şirkete ait 3 depoda çıkan yangın söndürüldü ancak yangın diğer depolara da sıçradı. İtfaiye ekiplerimiz yangını söndürmek için çalışmalarına henüz devam etmekte" ifadelerini kullandı.

Yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini aktaran Necefi, yapılan incelemelerin ardından kesin sonucun paylaşılacağını söyledi.

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