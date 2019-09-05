0553 313 94 23

İran'da din adamları arasında kutuplaşma iddiası

İran'da yayımlanan Cumhur-i İslami gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Mesih Muhaciri:- "Din adamları arasında kutuplaşma var. Bu çok tehlikelidir. Kum kenti ve din adamları halkın sığınacağı bir merci olmalıdır. Fakat şu an böyle değil"

05 Eylül 2019 Perşembe 16:17
İran'da din adamları arasında kutuplaşma iddiası

İSTANBUL (AA) - İran'da yayımlanan Cumhur-i İslami gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Mesih Muhaciri, din eğitimi verilen medreseleriyle ünlü Kum kentindeki din adamlarını "kutuplaşmak" ve "halktan uzaklaşmakla" eleştirdi.

Khabaronline haber sitesine konuşan Muhaciri, "Din adamları arasında kutuplaşma var. Bu çok tehlikelidir. Kum kenti ve din adamları halkın sığınacağı bir merci olmalıdır. Fakat şu an böyle değil." dedi.

Kimsenin kendini İslam'ın merkezinde görmemesi gerektiğini belirten Muhaciri, "Bazıları kendilerini devrim, din ve hakkın merkezi olarak görüyor. Sadece onlar anlıyor, diğerleri anlamıyor. Bu gibi düşünceler çok tehlikeli." diye konuştu.

- Aşırılık yanlısı Ayetullah Yezdi'nin Kum'da etkisi

Ülkede aşırı görüşleriyle tanınan, muhafazakar kesimin önde gelen din adamlarından Ayetullah Misbah Yezdi'nin Kum kentindeki etkisine değinen Muhaciri, buradaki radikal eğilimli din adamlarının bir kısmının Yezdi taraftarı olduğunu, diğerlerinin de kendilerini bu kişiyle tanımladıklarını belirtti.

Muhaciri, son dönemde İran'da din adamları arasında yaşanan çekişmelerin de topluma olumsuz yansıdığını dile getirdi.

İranlı gazeteci, Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Başkanı Ayetullah Sadık Laricani ile aynı konseyin üyesi Ayetullah Muhammed Yezdi arasındaki başta yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen karşılıklı suçlamaları buna örnek gösterdi.

Hawza Haber Ajansı'na göre, İran'da dini ilimler konusunda ön plana çıkan ve bu alanda faaliyet gösteren kişilerin merkez şehri olarak bilinen Kum'da, 50 binin üzerinde İranlı ve yaklaşık 100 ülkeden 15 bin civarında yabancı öğrenci eğitim görüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 16:17
  1. Cumhur-i İslami Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mesih Muhaciri
  2. din adamları arasında kutuplaşma iddiası
  3. iran

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İYİ Partili 30 kişilik heyet MHP'ye geçti
    1. İYİ Partili 30 kişilik heyet MHP'ye..
    2. Suudi Arabistan Husilerin attığı..
    3. Adana Demirspor’da Uğur Tütüneker’in..
    4. Zabıta ekiplerinden okul öncesi..
    5. Adıyaman’da kavşaklar akıllandırılıyor
    6. Adana Demirspor taraftarından..
    7. Futbol Okulu öğrencilerinden Adnan..
    8. 3 yaşındaki çocuğun çalıştırdığı araç..
    9. Afganistan'da 1 ABD, 1 Romanya askeri..
    10. Gürcistan Futbol Federasyonundan..
    11. BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen..
    12. Düzce’de kavşak tek yönlü kapatıldı
    13. Zabıta Teşkilatı’ndan Başkan Aksun’a..
    14. İşsizlik maaşı başvuru şartları..
    15. "Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak..
    16. Prof. Dr. Çomaklı: “Olgunlaşma..
    17. Irak'ın kuzeyinde 3 terörist öldürüldü
    18. Oğlunu öldüren baba tutuklandı
    19. İran'da din adamları arasında..
    20. Sakarya’da motosiklet 10 yaşındaki kız..
    21. Irak’ta Haşdi Şabi, hava kuvvetleri..
    22. "Daha iyi olmaya çalışacağız"
    23. Mobil hayvan yıkama aracı hizmete..
    24. Günde 2 bardak gazlı içecek içenler..
    25. (Özel) Tarihi eseri yıkarak yerine..
    26. Kahvenin Bayatlaması nedir?
    27. Ardahan’da dolu yağışı hayatı felce..
    28. Netanyahu ve Johnson'dan kritik İran..
    29. FIFA FIFPro Yılın 11'i adayları..
    30. Bayramiç Belediyesi’nde işçi kıyımına..
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?