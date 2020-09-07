İran'da deprem! Yaralılar var

İran'ın kuzeyinde yerel saatle 02.04'te 5,1 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremde en az 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Köylerde maddi hasar meydana geldi

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, 5,1 şiddetindeki depremin merkez üssünün ülkenin kuzeyinde bulunan Gülistan eyaletine bağlı Ramiyan ilçesi olduğu belirtildi. Yerin 9 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle Ramiyan'ın bazı köylerinde maddi hasar meydana geldiği belirtilirken, Kuruçay köyünde 7, Elhadi köyünde ise 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Çalışmalar devam ediyor

Şu ana kadar 10 kişinin yaralandığı açıklanırken, depremden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.