  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İran'da deprem! Yaralılar var
Dünya

İran'da deprem! Yaralılar var

İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ve en az 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 07:40:00 -
İran'da deprem! Yaralılar var

İran'ın kuzeyinde yerel saatle 02.04'te 5,1 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremde en az 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Köylerde maddi hasar meydana geldi

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, 5,1 şiddetindeki depremin merkez üssünün ülkenin kuzeyinde bulunan Gülistan eyaletine bağlı Ramiyan ilçesi olduğu belirtildi. Yerin 9 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle Ramiyan'ın bazı köylerinde maddi hasar meydana geldiği belirtilirken, Kuruçay köyünde 7, Elhadi köyünde ise 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Çalışmalar devam ediyor

Şu ana kadar 10 kişinin yaralandığı açıklanırken, depremden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstiklal Marşı
Aktüel

İstiklal Marşı

İstiklal Marşı 10 kıtası | Milli mücadele ruhunun yaşandığı, düşmana karşı büyük bir savaş verildiği dönemde kaleme alınan İstiklal Marşı, M..
Skandal anlar! ABD'li albay, terör örgütüne veda konuşmasında ağladı
Dünya

Skandal anlar! ABD'li albay, terör örgütüne veda konuşmasında ağladı

ABD'nin öncülüğündeki DAEŞ'le Mücadele Uluslararası Koalisyonu Doğal Kararlılık Operasyonu Sözcüsü Albay Myles B. Caggins, terör örgütü YPG/..
Evine 3 milyon avro teklif eden Yunan’a tokat gibi cevap
Gündem

Evine 3 milyon avro teklif eden Yunan’a tokat gibi cevap

Manisa’da yaşayan 85 yaşındaki Mihriye Yalazı’ndan tarihi evini satın almak isteyen Yunanlıya tokat gibi cevap geldi.
Satılık 2017 model Toyota Corolla
Satılık 2017 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı