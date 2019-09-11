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İran’da biri akademisyen 3 Avustralya vatandaşı tutuklandı

İran’da biri akademisyen 3 Avustralya vatandaşının açıklanmayan gerekçelerle tutuklandığı belirtildi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 13:23
İran’da biri akademisyen 3 Avustralya vatandaşı tutuklandı

İran’da biri akademisyen 3 Avustralya vatandaşının açıklanmayan gerekçelerle tutuklandığı belirtildi.


Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran’da 3 Avustralya vatandaşının tutuklandığı belirtildi. Açıklamada, “Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı, İran’da tutuklu bulunan üç Avustralyalının ailelerine konsolosluk aracılığıyla yardım ediyor. Gizlilik gerekçesi nedeniyle daha fazla bilgi verilmiyor” denildi.


İngiltere medyasında yer alan bir haberde ise Avustralya-İngiltere vatandaşı 2 kadın ile Avustralya vatandaşı bir erkeğin açıklanmayan bir gerekçeyle İran’da tutuklandığı belirtildi. Erkek arkadaşı ile seyahat eden kadın blogger ile Cambridge Üniversitesinde okuyan ve Avustralya’daki bir üniversitede ders veren akademisyenin farklı nedenlerle tutuklandığı belirtildi. Haberde, Avustralya vatandaşlarının 2016’da casusluk suçlamasıyla tutuklanan İngiliz-İranlı yardım görevlisi Nazanin Zaghari-Ratcliffe’nin bulunduğu Tahran’daki cezaevinde tutulduğu belirtildi. Bloggerin erkek arkadaşı ile 10 hafta önce tutuklandığının ifade edildiği haberde, akademisyenin ne zaman tutuklandığına ilişkin bilgi verilmezken 10 yıl hapse mahkum edildiği de kaydedildi.


Avustralya hükümeti, tutuklanmaların ardından yaptığı yazılı açıklamada, Avustralyalılar da dahil yabancıların keyfi olarak gözaltına alınma veya tutuklanma riski nedeniyle, İran’a seyahat etme ihtiyacını yeniden gözden geçirmeleri uyarısı yapılarak çifte vatandaşların da risk altında olduğu ifade edildi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 13:23
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