İran'da bir protestocuya daha idam cezası!

İran genelinde rejim karşıtı gösterilere katılan protestoculardan bazılarının yargılanma süreci devam ediyor.

Bu kapsamda Tahran Devrim Mahkemesi, yargılananlardan bir protestocu hakkında daha idam cezası verdi.

Mahkeme, idam cezasına çarptırdığı kişiyi, "kesici aletler kullanarak halkı terörize etmekle, bir İran vatandaşının motosikletini ateşe vermekle" suçladı.

Böylece İran'da rejim karşıtı gösterilere karıştıkları suçlamasıyla hakkında idam cezası tanımlanan kişi sayısı ikiye çıkmış oldu.

İran İnsan Hakları Örgütü, İran rejiminin idam cezalarına gelecek tepkileri en aza indirmek için ölüm cezalarını kademeli bir şekilde duyuracağını belirtiyor.

İdam ve hapis cezaları, İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei'in son protestolarla ilişkili davaların ivedilikle görülmesi gerektiğini söylemesinin hemen ardından geliyor.

Birleşmiş Milletler'in İran'daki insan hakları durumunu raporlayan özel raportör Javaid Rehman, eylül ayından bu yana ülkede 14 bin kişinin gözaltına alındığını söylemişti.

Kaynak: Mepa News