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Dünya İran'da 6 cumhurbaşkanı adayı açıklandı! Dikkat çeken Ahmedinejad detayı...
Dünya

İran'da 6 cumhurbaşkanı adayı açıklandı! Dikkat çeken Ahmedinejad detayı...

Yeniakit Publisher
2024-06-09 16:14:00 - 2024-06-09 16:23:44
İran'da 6 cumhurbaşkanı adayı açıklandı! Dikkat çeken Ahmedinejad detayı...

İran'da Reisi'nin ölümünden sonra yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde 6 aday yarışacak. 28 Haziran'da yapılacak seçim için üçüncü defa başvuran İran eski Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinejad'ın adaylığı 3'üncü kez kabul edilmedi.

İran İçişleri Bakanlığı, 28 Haziran'da gerçekleştirilecek 14'üncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığı kabul edilen 6 ismi açıkladı.

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinejad'ın adaylığı 3'üncü kez kabul edilmedi.

6 isim kabul edildi!

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından ülkede 28 Haziran'da düzenlenecek 14'üncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylıkları kabul edilen isimler belli oldu. Anayasayı Koruyucular Konseyi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak aday listesini İçişleri Bakanlığı'na göndermesinin ardından konsey tarafından onaylanan 6 ismin yer aldığı liste açıklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tamamı erkek adaylardan oluşan listede, Tebriz Milletvekili Mesud Pezeşkiyan, eski Adalet ve İçişleri Bakanı Mustafa Purmuhammedi, eski Güvenlik Konseyi Sekreteri Said Celili, Tahran Belediye Başkanı Ali Rıza Zakani, Gaziler Vakfı Başkanı Amir Hüseyin Gazizade Haşemi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf yer aldı.

Ahmedinejad'a üçüncü kez veto!

Adaylık başvurusunda bulunan 74 isim veto edildi. Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinejad, Eski Meclis Başkanı Ali Laricani ve Eski Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri'nin adaylıkları kabul edilmedi. Ahmedinejad'ın adaylığı 2017 ve 2021 yıllarının ardından üçüncü kez, Laricani'nin ise iki kez reddedilmiş oldu.

Laricani'nin 2021 yılında da adaylığı kabul edilmemişti.
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28 Haziran'da sandık başına gidecekler!

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak 6 aday, seçim kampanyası faaliyetlerini 27 Haziran 08.00'a kadar sürdürebilecek. İran Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin aldığı karar doğrultusunda cumhurbaşkanlığı seçimleri 28 Haziran'da yapılacak.

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