Gündem İran’da 180 kız çocuğunu katledip utanmadan duygu sömürüsüne kalkıştı! Herzog: “Beit Şemeş’e düşen füze çocukları öldürdü”
Gündem

İran’da 180 kız çocuğunu katledip utanmadan duygu sömürüsüne kalkıştı! Herzog: “Beit Şemeş’e düşen füze çocukları öldürdü”

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İran’da 180 kız çocuğunu katledip utanmadan duygu sömürüsüne kalkıştı! Herzog: "Beit Şemeş’e düşen füze çocukları öldürdü"

Gazze’de ve İran’da binlerce masum çocuğun kanına giren İsrail Cumhurbaşkanı İzak Herzog, İran’ın Beit Şemeş’teki Yahudi yerleşim bölgesine düşen füzesi hakkında utanmadan duygu sömürüsü yaptı.

Beit Şemeş’teki enkaz yerine gelerek incelemelerde bulunan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, İran saldırısı hakkında yaptığı açıklamada: “Füze sinagogu tamamen yerle bir etti ve sığınağa düştü. Burada çocuklar katledildi” ifadelerini kullandı.

O SORUYU SORAN GAZETECİ UZAKLAŞTIRILDI!

İsrail sosyal medyasından aktarılanlara göre, orada bulunan bir gazetecinin, “İran’da 180 çocuğu öldürüp burada çocuklar öldüğünü nasıl söyleyebiliyorsunuz?” şeklinde tepkisel bir soru sorduğu, Herzog’un korumaları tarafından hemen uzaklaştırıldığı belirtiliyor.

Yorumlar

Piç sevmez

Eşikteki de beşikteki aynı en iyi siyonist hezeyanlı yahudi en sefil şekilde geberenidir Siyonistlere merhamet insanlığa ihanettir görüldükleri yerde başları ezilmelidir

Düşünceli

Gebermişlerdir inşallah
Savaşta yeni seviye… İran, ABD’nin USS Abraham Lincoln uçak gemisini dört füze ile vurdu
Gündem

Savaşta yeni seviye… İran, ABD’nin USS Abraham Lincoln uçak gemisini dört füze ile vurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisine 4 füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Bölgedeki çatışmaları..
Onu bazıları hala anlayamadı! Erbakan Hoca İran’ı yıllar önce böyle uyarmış
Gündem

Onu bazıları hala anlayamadı! Erbakan Hoca İran’ı yıllar önce böyle uyarmış

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan’ın 2009’daki İran ziyareti sırasında kaydedilen görüntüleri sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Erbakan,..
İsrail "yeni İran Türkiye' deyince Amerikalılar ayağa kalktı! Amerikalılardan İsrail’e karşı Türk bayraklı paylaşımlar!
Gündem

İsrail "yeni İran Türkiye' deyince Amerikalılar ayağa kalktı! Amerikalılardan İsrail’e karşı Türk bayraklı paylaşımlar!

İsrail sözcüleri ve önde gelen yetkilileri, İran’a yönelik saldırıyı başlattıktan sonra, “Yeni İran Türkiye’dir” dedikten sonra ABD’den bile..
