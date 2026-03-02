İran’da 180 kız çocuğunu katledip utanmadan duygu sömürüsüne kalkıştı! Herzog: “Beit Şemeş’e düşen füze çocukları öldürdü”

Beit Şemeş’teki enkaz yerine gelerek incelemelerde bulunan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, İran saldırısı hakkında yaptığı açıklamada: “Füze sinagogu tamamen yerle bir etti ve sığınağa düştü. Burada çocuklar katledildi” ifadelerini kullandı.

O SORUYU SORAN GAZETECİ UZAKLAŞTIRILDI!

İsrail sosyal medyasından aktarılanlara göre, orada bulunan bir gazetecinin, “İran’da 180 çocuğu öldürüp burada çocuklar öldüğünü nasıl söyleyebiliyorsunuz?” şeklinde tepkisel bir soru sorduğu, Herzog’un korumaları tarafından hemen uzaklaştırıldığı belirtiliyor.