İran'a şok! 2 güvenlik görevlisi öldürüldü İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Mahşehr kentinde 1'i asker diğeri polis 2 güvenlik görevlisinin öldürüldüğü bildirildi.

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Mahşehr kentinde biri asker diğeri polis 2 güvenlik görevlisi öldürüldü. İranlı Öğrenciler Haber Ajansı İSNA'ya göre, Mahşehr Valisi Muhsin Beyravend araçlarında silahlı saldırıya uğrayan 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Soruşturma başlatıldı Seduki caddesinde bir araç içinden açılan ateş sonucu öldürülen güvenlik görevlilerinden birinin asker diğerinin ise polis olduğunu belirten Beyravend, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

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