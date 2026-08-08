İran’a saldırı hesapları bozdu! ABD’nin petrol rezervleri dibi boyladı

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından enerji piyasalarında ortaya çıkan arz sorunu, Washington'ın stratejik petrol rezervlerinde tarihi bir düşüşe yol açtı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, 25-31 Temmuz haftasında ABD'nin stratejik petrol rezervleri 304 milyon 809 bin varile kadar geriledi.

Bu rakam, 19-25 Şubat 1983 haftasında kaydedilen 305 milyon 348 bin varilden bu yana görülen en düşük seviye oldu.

Hürmüz'deki kesinti piyasaları vurdu

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarının ardından dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilen petrol sevkiyatında ciddi kesintiler yaşandı.

Yaşanan gelişmeler küresel piyasalarda günlük yaklaşık 20 milyon varillik ham petrol ve petrol ürünü arzını etkiledi.

Körfez'deki alternatif boru hatları kaybın bir kısmını karşılamasına rağmen uluslararası petrol piyasalarında önemli bir arz açığı ortaya çıktı.

Tarihin en büyük koordineli petrol hamlesi

Arz krizinin ardından Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarihindeki en büyük koordineli stratejik stok salımını devreye aldı.

IEA üyesi ülkelerin toplam 400 milyon varil petrolü piyasaya sunacağı açıklandı.

ABD Enerji Bakanlığı ise 11 Mart'ta yaptığı açıklamayla ülkenin stratejik petrol rezervlerinden 172 milyon varilin yaklaşık 120 günlük bir program dahilinde piyasaya verileceğini duyurdu.

110,6 milyon varil rezervden çekildi

EIA verileri ABD'nin rezervlerindeki erimenin boyutunu da gözler önüne serdi.

14-20 Mart haftasında 415 milyon 442 bin varil olan stratejik rezervler, 25-31 Temmuz haftasında 304 milyon 809 bin varile düştü.

Böylece mart sonundan itibaren rezervlerden çekilen petrol miktarı:

110 milyon 633 bin varile ulaştı.

Başka bir ifadeyle ABD'nin stratejik petrol rezervlerinin dört aydan biraz uzun bir sürede yaklaşık dörtte biri kullanılmış oldu.

Asıl tehlike önümüzde: 243 milyon varile düşebilir

Washington açısından dikkat çeken nokta ise açıklanan rezerv salım programının henüz tamamlanmamış olması.

Mart ayında ilan edilen 172 milyon varillik programın kalan bölümünün de rezervlerden çekilmesi halinde ABD'nin stratejik petrol rezervlerinin yaklaşık 243 milyon varile gerilemesi bekleniyor.

Bunun gerçekleşmesi durumunda rezervler, EIA'nın haftalık verileri yayımlamaya başladığı 1982'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye inecek.

2010'da 726 milyon varili aşmıştı

ABD'nin stratejik petrol rezervlerinin uzun vadeli seyri düşüşün büyüklüğünü daha açık ortaya koyuyor.

EIA verilerine göre ABD geçen yılı yaklaşık 413 milyon varillik stratejik rezervle tamamladı.

Rezervler tarihindeki zirvesini ise 2010 yılı başında 726 milyon 617 bin varille görmüştü.

Bugünkü 304 milyon 809 bin varillik stok, söz konusu tarihi zirvenin yüzde 42'sinden daha azına karşılık geliyor.

ABD'nin enerji güvenliğinin “acil durum kasası”

ABD Stratejik Petrol Rezervi, 1970'lerde yaşanan petrol krizlerinin ardından olası enerji şoklarına karşı oluşturuldu.

Petrol, Meksika Körfezi kıyısındaki büyük yer altı depolama tesislerinde muhafaza ediliyor. Rezervlerin temel amacı savaş, doğal afet veya başka nedenlerle petrol arzının aniden kesilmesi durumunda ABD ekonomisinin karşılaşabileceği şoku azaltmak.

İran savaşı ve Hürmüz Boğazı'ndaki arz sorunu nedeniyle gerçekleştirilen büyük çaplı satışlar ise Washington'ın bu kritik enerji güvencesini 43 yılın en düşük seviyesine indirmiş durumda.