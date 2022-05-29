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Dünya İran'a çağrı yaptılar: Acilen çözün
Dünya

İran'a çağrı yaptılar: Acilen çözün

Avrupa Birliği, İran'ın alıkoyduğu Yunanistan'a ait iki gemiyle ilgili durumun acilen açıklığa kavuşturulması ve çözümlenmesi çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-05-29 18:25:00 -
İran'a çağrı yaptılar: Acilen çözün

Avrupa Birliği (AB), İran'ın alıkoyduğu Yunanistan'a ait iki gemiyle ilgili durumun acilen açıklığa kavuşturulması ve çözümlenmesi çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, iki tankerin Basra Körfezinde alıkoyulmasının büyük endişeyle izlendiği belirtildi.

Endişelerin İran makamlarına iletildiği kaydedilen açıklamada, durumun acilen açıklığa kavuşturulması, çözümlenmesi ve gerginliğin düşürülmesi için çağrı yapıldı.

Açıklamada, Yunanistan'ın alıkoyduğu İran bayraklı "Pegasus" isimli gemi hakkında da AB'nin Yunan makamlarıyla temas halinde olduğu ifade edildi.

Yunanistan geçen ay Ege Denizi'nde 19 Rus mürettebatı bulunan İran bayraklı gemiyi ABD'nin talebiyle alıkoymuş, gemideki petrole ABD'nin el koyduğu belirtilmişti.

İran da Basra Körfezi'nde müdahale ettiği Yunanistan'a ait "Prudent Warrior" ve "Delta Poseidon" adlı iki petrol tankerindeki yaklaşık 1,8 milyon varil petrole el koymuştu.

İsmi açıklanmayan İranlı bir güvenlik yetkilisi, Basra Körfezinde halihazırda Yunan bayraklı 17 gemi daha bulunduğuna dikkati çekerek, Yunanistan'ın alıkoyduğu İran bayraklı gemiyle ilgili telafi edici tedbirler almaması halinde diğer Yunan gemilerine de müdahale edebileceklerini belirtmişti.

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