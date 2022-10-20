İran'a açık mesaj: Turan kapısını engellemek isteyen ezilir!

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağı Kafkasya'yı dönüştürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev'in Karabağ güneyindeki Zengilan Uluslararası Havalimanı'nı birlikte açması, bir süredir Bakü'ye yönelik tehditler savuran İran'a en net cevap oldu. İki lider, Karabağ'daki Fuzuli Havalimanı'nın açılışını da yine birlikte yapmıştı.

Ermeni işgalindeki Karabağ'ın kurtarıldığı 44 günlük savaştan bu yana Tahran, verdiği mesajlarla sık sık Bakü'yü hedef alıyor. Ermenilerin Karabağ'dan çıkarılmasını hazmedemeyen İran yönetimi, olası harita değişimine karşı olduğunu da her fırsatta vurguluyor.

Azerbaycan'ın Rusya destekli Ermeni ordusunun tacizlerine karşı askeri operasyon başlatması üzerine geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Ermenistan haritasında bir değişim olması halinde buna müdahalede bulunacaklarını söylemişti. Açık bir işgal tehdidi olan bu sözlerin ardından Devrim Muhafızı komutanları Azerbaycan egemenliğindeki tüm toprakları şu ifadeyle tanımlıyor: "İşgal altındaki Kuzey Azerbaycan eyaleti..."

Geçtiğimiz yıl eylül ayında Azerbaycan sınırına yığınak yapmaya başlayan İran ordusu, son tatbikatını sınırdaki Zengilan'ın hemen öte yakasında gerçekleştiriyor. Tatbikata 45 bin personelin katıldığı ifade ediliyor. Üstelik Tahran, Azerbaycan'la sınır çizgisi durumundaki Aras Nehri üzerine bir yüzer köprü kurarak tank ve kamyonetlerini 'karşı kıyıya' geçirdi.

Ey mollalar! Artık 90'larda değiliz

Sergilenen tabloyu gülünç bulan Azerbaycan basını ise İran ordusunu ciddiye almak yerine onlarla alay etmeyi tercih ediyor. 'Gardaş' Bakü'den yayın yapan Yeni Musavat gazetesi İranlılara şu ifadelerle seslendi:

"Ey mollalar! Artık 90'lı yıllarda değiliz. Dünya o dünya değil, Azerbaycan da o eski Azerbaycan değil. Şu iki gerçeği belirtmekte fayda var: Bugün İsrail bizim yakın dostumuz ve stratejik ortağımızdır; Türkiye ise gardaşımızdır. Oysa İran'ın dünyada kardeş bildiği tek bir ülke bile yok. İran şunu da unutmasın: Güney Azerbaycan'daki yurttaşlarımız (İran'daki Türkler) hiç uyumuyor! İran Aras çevresinde kaotik tatbikatlar yaparak Azerbaycan'a mesaj gönderirken bizim hemşehrilerimiz Erdebil sokaklarında Azerbaycan askerlerine destek sloganlarıyla ortaya çıkıyor!"

İran ordusu haritada işaretlenmiş yerlerde askeri tatbikat yapıyor.

Şuşa Beyannamesi'ni iyi okuyun

Azerbaycan Milletvekili Hikmet Babaoğlu ise sürekli tehdit savuran İran yönetimine Şuşa Beyannamesi'ni hatırlattı. Tahran yönetiminin Zengezur Koridoru'nun açılması ihtimalini de 'kırmızı çizgi' olarak gördüğünü hatırlatan Babaoğlu, "Havalimanının açılması bir barış mesajıdır ama bunu anlamak istemeyenlere iki kardeş ülkeden bir mesaj daha var. O mesaj Şuşa Beyannamesi'dir. Bu nedenle herkes her şeyi iyi düşünerek hareket etmelidir" dedi.

15 Haziran 2021 tarihinde Erdoğan ile Aliyev arasında Karabağ'ın kurtarılmış kenti Şuşa'da imzalanan beyanname, anlaşmanın tarafı ülkelerden birine saldırı olması halinde buna iki ülkenin birlikte karşı koymasını hükme bağlıyor.

'Birilerine' Şuşa'yı hatırlatan Azerbaycan basını, Türkiye'nin Kafkasya ile buluşmasını önlemek isteyenlere şunu söylüyor: "İki Türk liderin birlikte güzel bir güne tanık olması ne güzel... Turan kapısını engellemek isteyenleri iki akıbet bekliyor: Ya rayların altında ezilecekler ya da Turan treninin arkasına bakacaklar."

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Azerbaycan ordusunun yakında Zengilan bölgesinde bir tatbikat gerçekleştirmesi bekleniyor.