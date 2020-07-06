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Aktüel

İran yumurta ihracatını durdurdu

Yeniakit Publisher
2020-07-06 11:30:17 -
İran yumurta ihracatını durdurdu

İSTANBUL (AA) - İran Piyasa Düzenleme Kurulu, fiyatların yükselmesi nedeniyle yumurta ihracatını durdurdu.

Tasnim Haber Ajansı'na göre, Piyasa Düzenleme Kurulu'nun kararı üzerine, ülkede yumurta fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yurt dışına söz konusu ürünü ihraç eden firmaların izin belgeleri 4 Temmuz Cumartesi günü itibarıyla iptal edildi.

Geçtiğimiz günlerde İran'da 30 adetlik bir koli yumurtanın fiyatı 20 bin tümenden 32 bin tümene (yaklaşık 1,6 dolar) yükselmişti.

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