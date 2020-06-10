İran, yabancı turistleri ülkeye kabul etmeye hazırlanıyor

İran Turizm Bakan Yardımcısı Veli Timuri, “İran, en az 1 aya kadar yabancı turistleri ülkeye kabul etmeye hazır olacak” dedi.

İran Turizm Bakan Yardımcısı Veli Timuri, İran’ın diğer ülkelerdeki kültür ateşleri ve temsilcilikleri ile yapılan görüşmelerde yabancı turistlerin ülkeye gelebilmeleri ve ihtiyaç duyulan güvenin oluşturulması için işbirliği yapılmasının kararlaştırıldığını duyurdu. Yabancı turistlerin ülkeye kabul koşullarını belirlemek üzere Korona Virüs ile Mücadele Merkezi ile görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen İran Turizm Bakan Yardımcısı Veli Timuri, “İran, en az 1 aya kadar yabancı turistleri ülkeye kabul etmeye hazır olacak” dedi. Timuri, geçen 2 hafta içerisinde ülkede 4 milyon 200 bin kişinin otellerde konakladığını belirterek, "seyahat + sağlık protokolünün geliştirilmesi ile iç turizm yeniden canlandı. Büyük turizm zincirinin halkaları, sağlık standartlarına ve sosyal mesafe ilkelerine uygun olarak, birkaç aylık mutlak kapanıştan sonra tekrardan faaliyete geçti“ dedi.

Timuri, Yerli turistler için oluşturulan hizmet zincirinin tamamlanmasıyla yabancı turistlerin mensup oldukları ülkelerin sağlık durumları ve ülkelerin sahip oldukları şartlar doğrultusunda, sınırlarımızı açma konusundaki kararlılığımızı göstermiş bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.

İran Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı Ali Asgar Munsan, Uluslararası turizm etkileşimlerini sürdürme çabası içerisinde olduklarını söyleyerek, “Yabancı turizmin başlaması konusu Korona Virüs ile Mücadele Merkezi’nde ele alınmıştır. Bölgedeki hemen hemen tüm ülkelerin gelecek aydan itibaren yabancı turizmi başlattığı göz önüne aldığımızda, pazarın gerisinde kalmamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.