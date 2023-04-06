İran ve Suudi Arabistan’dan 7 yıl sonra bir ilk

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faisal bin Farhan Al Saud ve İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan bugün Çin’in başkenti Beijing’de bir araya geldi. Buluşma, Suudi Arabistan ve İran’ın dışişleri bakanları arasında 7 yıldan uzun süredir gerçekleştirilen ilk resmi görüşme oldu.

Görüşme, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri yeniden tesis etmek ve iki ay içinde büyükelçilikleri yeniden açmak için mart ayında Çin’in arabuluculuğuyla varılan önemli anlaşmanın ardından yapıldı.

Suudi Arabistan ve İran dışişleri bakanları Beijing’de ikili ilişkilerin geliştirilmesini öngören bir anlaşma imzaladı. İmza törenine Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang tanıklık etti.