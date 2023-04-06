  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gençlere 2 bin lira bayram harçlığı verilecek!

Tuzla Belediye Başkanı'ndan Türkiye'yi turlayan İmamoğlu'na çağrı: Come to İstanbul

Türkiye üretti komşu ülke hayran kaldı: O bölgeler MEMATT'lar ile mayından temizleniyor

Fitch'ten Türkiye açıklaması! Az önce dünyaya duyurdu: Deprem sonrası, beklentilerimizden daha iyi

Gözü doymak bilmiyor! Tunç Soyer bu kez de İstanbul’daki arsayı satışa çıkardı

Rusya ve Ukrayna savaşı aylardır sürerken Putin'in yeni askeri ortaya çıktı! 'Robo-Batman' dikkat çekti

Saniyeler için torniston! Kılıçdaroğlu'nun vaatlerindeki çelişki

Meclis'te kurşun saçan Akşener "Ben kontrolü kaybettim" diyor

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu şimdiden 55 milyar lira para kazandırdı: Akkuyu'da işler hızlanıyor

Aylardır sokaklarda ‘millilik’ şovu yapıyormuş Kemal istedi Mustafa geri vitese taktı
Dünya İran ve Suudi Arabistan’dan 7 yıl sonra bir ilk
Dünya

İran ve Suudi Arabistan’dan 7 yıl sonra bir ilk

Yeniakit Publisher
2023-04-06 17:42:00 -
İran ve Suudi Arabistan’dan 7 yıl sonra bir ilk

7 yıl aradan Suudi Arabistan ve İran devlet bakanları bir araya geldi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faisal bin Farhan Al Saud ve İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan bugün Çin’in başkenti Beijing’de bir araya geldi. Buluşma, Suudi Arabistan ve İran’ın dışişleri bakanları arasında 7 yıldan uzun süredir gerçekleştirilen ilk resmi görüşme oldu.

Görüşme, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri yeniden tesis etmek ve iki ay içinde büyükelçilikleri yeniden açmak için mart ayında Çin’in arabuluculuğuyla varılan önemli anlaşmanın ardından yapıldı.

Suudi Arabistan ve İran dışişleri bakanları Beijing’de ikili ilişkilerin geliştirilmesini öngören bir anlaşma imzaladı. İmza törenine Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang tanıklık etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23