İran, Türkiye'den SİHA satın alan Tacikistan'da SİHA üretim tesisi açtı!

İran ile Tacikistan arasında savunma sanayi ve askeri alanlarda iş birliği genişliyor. Bu bağlamda, İran'ın Tacikistan'da 'insansız hava aracı' üretim fabrikası açtığı belirtiliyor. Tacikistan'ın daha önce Türkiye’den "Bayraktar TB2 SİHA" satın aldığı biliniyor. İran'ın Türkiye ile Tacikistan arasında bahsi geçen ticareti baltalamak için mi böyle bir adım attığı kafalarda soru işareti oluşturdu.

Tehran Times'ın haberine göre, İran ve Tacikistan Savunma Bakanları, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de insansız hava aracı üretim fabrikası açılışını yaptı.

Duşanbe'deki tesisin açılış törenine İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve Tacikistan Savunma Bakanı Şirali Mirza katıldı.

Açılış töreninde Bakıri, İran'ın savunma ve insansız hava araçları sistemleri dahil olmak üzere askeri gelişiminde önemli ilerlemeler kaydettiğini vurguladı. Duşanbe'deki tesisin açılmasını Tacikistan ile ilişkilerde bir dönüm noktası olarak niteleyen Bakıri, İran'ın bundan böyle müttefiklerine askeri teçhizat ithal edebilecek yetiye ulaştığının altını çizdi.

Öte yandan tesislerde, İran yapımı Ebabil 2 insansız hava aracının üretiminin gerçekleşeceği bildirildi.

Kırgızistan Türkiye'den SİHA satın alan ülkeler arasındaydı

Türkmenistan, Orta Asya ülkeleri arasında ilk Bayraktar TB2 SİHA tedarik eden ülke olmuştu. Kırgızistan’ın Bayraktar’ları ise geçtiğimiz yıl Aralık ayında ülkenin envanterine girmişti. Şu anda ise Kırgız Sınır Güvenlik Güçleri tarafından aktif bir şekilde kullanılıyorlar.

Geçtiğimiz günlerde Kırgız Bayraktar’larından bir tatbikat kapsamında MAM-L mühimmatı atışı yapıldığına da şahit olmuştuk.

İran'ın Türkiye ile Tacikistan arasında bahsi geçen ticareti baltalamak için mi böyle bir adım attığı kafalarda soru işareti oluşturdu.

Kaynak: Yeni Akit-Mepa News