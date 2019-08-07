İran-Türkiye sınırında saldırı! 3 İran askeri öldü
İran'da, Türkiye sınırına yakın bölgede Devrim Muhafızlarına yönelik saldırı düzenlendi. PKK'nın İran yapılanması PJAK tarafından düzenlendiği belirtilen saldırıda 3 kişi öldü.07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:04
İran'da Türkiye sınırına yakın bölgede Devrim Muhafızları güçlerine yönelik saldırıda en az 3 asker öldü.
Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, İran'ın kuzeybatı sınırındaki Maku şehri yakınlarında İran Devrim Muhafızları güçleri saldırıya uğradı.
Silahlı saldırı sonrası çatışma çıkarken, İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansına göre 2 asker ölürken bir asker yaralandı.
Bölge kaynakları: 3 asker öldü
Bölge kaynakları ölen asker sayısının 3 olduğunu ve yaralananların da bulunduğunu aktardı. Batı Azerbaycan eyaletinde bulunan Maku şehrindeki saldırıyı, PKK'nın İran'daki yapılanması PJAK'ın düzenlediği ifade ediliyor.
9 Temmuz tarihinde Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Piranşehr ilçesinde Devrim Muhafızları Ordusu aracına silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 3 asker ölmüş, 1 asker yaralanmıştı.
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