İran, Türkiye ile ilgili doğalgaz gelişmesini açıkladı! Her an anlaşma olabilir

İran’ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand, İran’da yaşanan olaylar başta olmak üzere Türkiye ile İran arasındaki ekonomik ilişkilerle ilgili Millî Gazete’ye özel açıklamalarda bulundu.

İran’ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand, İran’da yaşanan karışıklığı batı basının büyüttüğünü dile getirerek, İran düşmanlarının bu karışıklığında boy gösterdiğini kaydetti. İran ile Türkiye arasındaki ticari hedeflerin kısa sürede tutacağını söyleyen Farazmand, ikinci bir doğal gaz boru hattıyla ilgili iki ülke arasında görüşmelerin başladığını söyledi.

"İran'daki olaylar büyütülüyor"

İran’da son aylarda artan şiddet olaylarına değinen Farazmand, söz konusu İran’da yaşanan karışıklığa batının neden olduğunu vurgulayarak, “Her zamanki İran’ın düşmanları yine bu karışıklığında boy gösterdi. Burada batı ülkelerinin etkisi var. Bu aslında bir hibrit savaş tekniğidir” ifadelerini kullandı. İran’da yaşanan olayları basının çarpıttığını dile getiren Farazmand, şunları kaydetti:

“Batı basını bu sorundan istifade etmek istediler. İran’daki istikrarsızlık oluşturmaya çalıştılar.”

"Ticari ilişkilerimizde rekor kırıldı"

Farazmand, İran ile Türkiye arasında artan ilişkilere de değinerek, “2021 yılında ticari ilişkilerimizde rekor kırıldı. 30 milyar dolarlık ticaret hacmi belirlenmişti, bu hedefe ulaşmamız mümkündür. İmkânları iyi kullanırsak bu hedefe kısa sürede ulaşırız. Bu ekonomik ve ticari hedeflere ulaşmamız için altyapımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Bunu hem ulaşım, hem karayolu, hem de demiryolu altyapısı açısından önemli” şeklinde konuştu. Ayrıca Farazmand, ikinci bir doğal gaz boru hattıyla ilgili iki ülke arasında görüşmelerin başladığını söyledi.

Kaynak: Milli Gazete