İran Suudi Arabistan'la normalleşmek istiyor
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suudi Arabistan ile ilişkileri normalleştirmek istediklerinin sinyalini verdi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan pazartesi günü başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde düzenlenen 3. Uluslararası Tahran Diyalog Forumu'nun ardından açıklamalarda bulundu.
İran'ın bölge ülkeleriyle iş birliği ve diyalog sürecine girme konusuna sıcak yaklaştığını söyleyen Abdullahiyan, Suudi Arabistan hazır olduğunda ilişkileri normalleştirmeye ve büyükelçi atamasına açık olduklarını vurguladı.
Abdullahiyan ayrıca salı günü gittiği Ürdün'de düzenlenen 2. Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı'na Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile görüştü.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın İranlı mevkidaşı Abdullahiyan'a Riyad yönetiminin Tahran'la müzakerelere devam etmeye hazır olduğunu dile getirdiği bildirildi.
Öte yandan İran Devrim Muhafızları'nın kolu Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, salı günü Suudi Arabistan'ı "kukla" olarak nitelendirmişti.
İran'ın ülkede devam eden protestolardan Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttuğu biliniyor.
Kaynak: Mepa News