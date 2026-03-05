İran sınırında yalan rüzgarı: PKK/PJAK iddiaları asılsız çıktı

Algı operasyonu duvara tosladı

Batı medyasının bölgede kaos algısı oluşturma çabaları, sahadan gelen bilgilerle çürüdü. el-Meyadin'e konuşan yerel kaynaklar, silahlı grupların İran İslam Cumhuriyeti topraklarına saldırı düzenlediği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Sınır hattında herhangi bir terörist hareketliliğinin tespit edilmediği vurgulanırken, iddiaların sadece birer "kara propaganda" olduğu ifade edildi.

Sınırlarda güvenlik tam

Tesnim Haber Ajansı'nın ulaştığı güvenlik kaynakları, özellikle Irak-İran sınırındaki İlam eyaleti boyunca tam bir sessizlik ve güvenliğin hakim olduğunu aktardı. Yetkililer, askeri ve güvenlik güçlerinin sınır hattında teyakkuzda olduğunu belirterek şu detayları paylaştı:

İran sınırlarını savunan unsurlar bölgede tam hakimiyet sağlıyor. Resmi Yalanlama: Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi, grupların sınırı geçtiği iddialarının kesinlikle doğru olmadığını açıkladı.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi, grupların sınırı geçtiği iddialarının kesinlikle doğru olmadığını açıkladı. Huzur Hakim: Bölge sakinlerinin günlük yaşantısına normal şekilde devam ettiği bildirildi.

Güvenlik Kaynağı: "Ülkenin egemenliğini korumakla görevli güçlerimiz her türlü hareketliliğe karşı bölgede konuşlanmış durumdadır. İddia edilen sızma girişimleri hayal ürünüdür."