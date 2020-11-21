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Dünya İran Sağlık Bakan Yardımcısı istifa etti
Dünya

İran Sağlık Bakan Yardımcısı istifa etti

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Rıza Melekzade, Sağlık Bakanı Said Nemeki’yi koronavirüs salgınını kötü yönetmek ve çok sayıda can kaybına neden olmakla suçlayarak istifa etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 00:00:00 -
İran Sağlık Bakan Yardımcısı istifa etti

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Rıza Melekzade, Sağlık Bakanı Said Nemeki’yi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kötü yönetmek ve çok sayıda can kaybına neden olmakla suçlayarak istifa etti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA), sosyal medya hesabından paylaştığı mektupla istifasını duyuran Araştırma ve Teknolojiden Sorumlu Sağlık Bakan Yardımcısı Melekzade'nin istifasını doğruladı.

Öte yandan Sağlık Bakanlığına bağlı Korona Hastalığı Danışma Konseyi Genel Sekreteri ve Başkan Yardımcısı Ali Nobaht da Nemeki'ye tepki olarak görevinden ayrıldığını bildirdi.

Nemeki, dün yaptığı bir konuşmada Melekzade'yi "koronavirüs konusunda yanlış tahminlerde bulunmakla" suçlamıştı.

İran'da Kovid-19 sebebi ile vaka sayıları ve can kayıpları son haftalarda salgının başından beri en yüksek seviyelere çıktı. Ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybı 43 bini aşarken vaka sayısı 900 bine yaklaştı.

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