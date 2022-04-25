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Dünya 'İran Rusya'ya işgal için silah desteği veriyor'
Dünya

'İran Rusya'ya işgal için silah desteği veriyor'

İran'ın Ukrayna işgalinde kullanmak üzere Rusya'a silah desteği sağladığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-25 11:06:00 -
'İran Rusya'ya işgal için silah desteği veriyor'

İran'ın Ukrayna işgalinde kullanmak üzere Rusya'a silah desteği sağladığı iddia edildi.

İddianın gündeme gelmesiyle birlikte Rusya'nın Tahran Büyükelçiliği harekete geçti. Büyükelçiliğin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, İran'ın Rusya'ya silah gönderdiği iddialarının "gerçeği yansıtmadığı" ifade edildi.

Açıklamada, "Bazı medya kaynaklarında yer alan İran'ın Rusya'ya silah gönderdiğine ilişkin haberler asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Kısa bir süre önce İran'ın Ukrayna işgalinde kullanmak üzere Rusya'ya İran yapımı Bavar-373 hava savunma füze sisteminin de dahil olduğu silah sevkiyatı gerçekleştirdiği ifade edilmiş, sevkiyatların Irak üzerinden yapıldığı öne sürülmüştü.

Kaynak: Mepa News

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