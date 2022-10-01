İran rejimi Belucistan'da Sünni katliamı yaptı: 1 günde 42 kişi öldürüldü



İran'ın doğusundaki Sistan-Belucistan eyaleti çatışmalarla sarsılıyor.

Dün cuma namazı sonrasında protestolar için sokaklara dökülen Sünni Beluçlar, İran'a bağlı askeri güçlerce doğrudan hedef alınıyor.

15 yaşındaki Beluç bir kıza İran rejimine bağlı bir yetkilinin tecavüzü sonrası patlak veren olaylarda çok sayıda kişi hayatını kaybetmiş durumda.

Dün öğle saatlerinden bu yana devam eden protestolara rejim güçlerinin sert müdahalesi neticesinde bölgenin genelinde gerilim hakim. Özellikle Sistan-Belucistan eyaletinin merkezi olan Zahidan şehrinde kaydedilen görüntülerde bölge adeta bir savaş alanını andırıyor.

İran rejimine bağlı güçlerin halka ateş açtığı anları gösteren fotoğraflar da bölge kaynaklarınca aktarıldı.

Beluç aktivistler, bölgede İran rejimi güçlerinin saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin bir listesini yayınladı.

Buna göre İran'ın saldırılarında en az 42 Beluç katledildi.

Saldırılarda çok sayıda Beluç ise yaralandı.

Yaralanan ve hayatını kaybeden sivillerin görüntüleri de sosyal medyada servis edildi.

İran güçlerinin saldırılarında 200'e yakın kişinin de yaralandığı ifade ediliyor.

Çatışmalarda İran rejimi güçlerinin de en az 4 kayıp verdiği bildiriliyor.

Çatışmaların sürdüğü bölgede ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: Mepa News