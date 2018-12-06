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İran Petrol Bakanı'ndan rest: Hiçbir anlaşmada yokuz

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, ülkesinin ABD yaptırımlarına maruz kaldığı sürece petrol üretimi konusunda alınacak hiçbir anlaşmaya katılmayacağını açıkladı.

06 Aralık 2018 Perşembe 10:35
İran Petrol Bakanı'ndan rest: Hiçbir anlaşmada yokuz

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, Tahran'ın ABD yaptırımlarına maruz kaldığı sürece petrol üretimi konusunda alınacak hiçbir anlaşmaya katılmayacağını söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Petrol Bakanı Zengene, Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlayacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 175. olağan toplantısı öncesi basına açıklama yaptı. 

'Herkes kendi kararını almalı'

OPEC üyeleri arasında petrol üretimini azaltma konusunda önerilerin gündeme getirildiğini aktaran Zengene, "Petrol üretimini azaltmak isteyen üyeler kendi kararlarını almalıdır." ifadelerini kullandı.

İran'ın OPEC toplantısında üretim kesintisi konusunda alınacak karardan muaf tutulması gerektiğini belirten Zengene, "İran yaptırımlarla karşı karşıya olduğu sürece petrol üretimi konusunda alınacak hiçbir anlaşmaya katılmayacak." ifadesini kullandı

OPEC'in Viyana'da bugün düzenlenecek 175. olağan toplantısında petrol üretiminde kesinti önerileri ve Katar'ın örgütten ayrılma kararının ele alınması bekleniyor. 

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 10:35
  1. İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene
  2. ABD
  3. petrol üretimi
  4. Viyana

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