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İran paylaştı! ABD İHA'sını böyle vurdular

İran devlet televizyonunun sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, hava savunma füze bataryasından fırlatılan roketin gökyüzündeki hedefi imha ettiği görülüyor.

21 Haziran 2019 Cuma 09:03

İran ordusu, Hürmüz Boğazı üzerinde hedef alınan ABD'ye ait insansız hava aracının (IHA) vurulma anının görüntülerini yayımladı. İran devlet televizyonunun sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, hava savunma füze bataryasından fırlatılan roketin gökyüzündeki bir hedefi vurduğu görülüyor. Vurulan hedefin ABD'ye ait RQ-4 Global Hawk tipi yüksek irtifa insansız keşif uçağı olduğu söyleniyor.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 09:03
  1. İran ordusu
  2. ABD
  3. insansız hava aracı

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  • abdülkadirabdülkadir55 dk önce
    maşallah ... helal olsun Iran'a. ABD ve Israil'nin anladığı dilden konuşmuşlar. darısı başımıza inşallah

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