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Aktüel İran ordusundan Umman Denizi'nde tatbikat
Aktüel

İran ordusundan Umman Denizi'nde tatbikat

Yeniakit Publisher
2020-09-10 10:36:53 -
İran ordusundan Umman Denizi'nde tatbikat

TAHRAN (AA) - İran ordusu, kara, deniz ve hava kuvvetlerinin katılımıyla Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'ni kapsayan geniş bir alanda 3 günlük askeri tatbikat başlattı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, “Zülfikar-99” adı verilen ve 2 Hürmüz Boğazı, Makran sahili, Umman Denizi ile Kuzey Hint Okyanusu'nu kapsayan milyon kilometrekarelik alanda yapılacak askeri tatbikat 3 gün sürecek.

Tatbikatta karadan karaya ve karadan denize atılan seyir füzeleri, karadan havaya ve havadan karaya atılan atılan füzeler ve roketatarlar ile İHA'ların deneneceği belirtiliyor.

-Tatbikat bölgesinde ABD'ye ait İHA'lara uyarı

Öte yandan İran Ordusu'ndan yapılan açıklamada ABD'ye ait insansız hava araçlarının (İHA) tatbikat bölgesinden istihbarat toplamak amacıyla faaliyet gösterdiği ve bunlara mesafeye uymaları uyarısında bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, uyarının ardından ABD'ye ait İHA'ların hareketlerinde de gözle görünür bir değişikliğin olduğu ve tatbikat bölgesini terkettikleri aktarıldı.



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