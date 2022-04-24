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Dünya İran o gemiye el koydu!
Dünya

İran o gemiye el koydu!

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Basra Körfezi'nde hareket halindeki bir petrol tankerine el koyulduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 15:12:00 -
İran o gemiye el koydu!

İran, Basra Körfezi'nde yabancı bandıralı bir petrol tankerine el koydu. Geminin mürettebatı gözaltına alındı.

İran devlet televizyonuna göre, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Basra Körfezi'nin kuzeyinde 200 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan yabancı bandıralı bir tankere el konulduğu ve tankerdeki 8 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Buşehr iskelesine çekildiği kaydedilen tankerin hangi ülkenin bayrağını taşıdığı açıklanmadı.

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