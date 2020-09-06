  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İran Meclis Başkanı: "Avrupa, ABD politikalarının etkisinde kalmamalıdır"
Aktüel

İran Meclis Başkanı: "Avrupa, ABD politikalarının etkisinde kalmamalıdır"

İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Tahran'da bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2020-09-06 16:25:16 -
İran Meclis Başkanı: "Avrupa, ABD politikalarının etkisinde kalmamalıdır"

TAHRAN (AA) - İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Avrupa ülkelerinin İran'la ilişkilerinde ABD'nin etkisi altında kalmaması gerektiğini söyledi.

İran Meclis Haber Ajansı ICANA'nın haberine göre Kalibaf, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile başkent Tahran'da bir araya geldi. Kalibaf, görüşmede ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin bedelinin ABD'nin bölgeden çıkarılması olacağını savunan Kalibaf, bazı bölge ülkelerinin "İsrail ile ilişkilerini ABD'nin yönlendirmesiyle normalleştirmesinin sorunları çözmeyeceğini" ifade etti.

Bağımsız bir Avrupa'nın İran ile sorunsuz ilişkiler geliştirme potansiyeline sahip olduğunu aktaran Kalibaf, "Avrupa, ABD politikalarının etkisinde kalmamalıdır. ABD'nin adımları bölgede istikrarsızlığa ve güvenliğin bozulmasına yol açıyor." ifadelerini kullandı.

İran ile İsviçre arasındaki diplomatik ilişkilerin yüzüncü yılında olduğuna değinen ve iki ülkenin geçen yıl iş birliği anlaşması imzaladığını hatırlatan Kalibaf, "İsviçre, daima dünya barışı için ve insani meseleler noktasında atım atmıştır." dedi.

İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis de İran'ın ABD yaptırımları nedeniyle zor günler geçirdiğine dikkati çekerek, iki ülke arasında kurulan mali kanalın gıda ve ilaç alanında yardımcı olacağını söyledi.

Cassis, ABD yaptırımlarına rağmen İsviçreli birkaç büyük şirketin İran'daki faaliyetlerine devam ettiğini sözlerine ekledi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstediğini alamayan Yunanistan kayışı kopardı! Skandal 'Stoltenberg' iddiası
Gündem

İstediğini alamayan Yunanistan kayışı kopardı! Skandal 'Stoltenberg' iddiası

Akdeniz’de haksız olduğunu bile bile Türkiye’ye karşı düşmanca bir tavır sergileyen Yunanistan, NATO’dan da umduğu desteği bulamayınca iyice..
Yunanistan sınırına tank sevkiyatı yapıldığı iddia edilmişti... Gerçek ortaya çıktı
Gündem

Yunanistan sınırına tank sevkiyatı yapıldığı iddia edilmişti... Gerçek ortaya çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin ardından Suriye sınırındaki tankları Yunanistan sınırına sevk etmeye başladığ..
Koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Dünya

Koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu

Tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül koronavirüs salgınına karşı aşı çalışmalarına devam eden Fransız ilaç firması Sanofi, geliştirdikleri..
Satılık 2017 model Toyota Corolla
Satılık 2017 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı