İran lideri Ali Hamaney'in danışmanı: 22 ülke İHA için sıraya girdi
İran lideri Ali Hamaney’in özel danışmanı olan Tümgeneral Yahya Rahim Safevi İran'ın İHA teknolojisinde atılım yaptığını ve 22 ülkenin İHA satın almak istediğini söyledi.
Safevi buradaki konuşmasında, “İran üretimi İHA ve dronların etkili olmalarının yanı sıra caydırıcı özelliklerinin de bulunduğunu belirtmesinin ardından birçok ülkenin bu hava araçların ilgi gösterdiğini” söyledi.
Tümgeneral Safevi, bu kapsamda 22 dünya ülkesinin İran’dan İHA satın almak istediği bir noktaya ulaştıklarını kaydetti.
Safevi ayrıca Komele, İran Kürdistan Demokratik Partisi (İKDP) ve PAK’ın Irak’ın kuzeyindeki ana karargahlarını insansız hava araçlarıyla hedef alması sebebiyle Devrim Muhafızları’na övgüde bulundu.
Öte yandan İran üretimi olduğu belirtilen kamikaze drone’ların Rusya tarafından Ukrayna’ya karşı kullanıldığı ifade ediliyor.
Rusya’nın başkent Kiev’e yaptığı son saldırılarda kamikaze dronları net bir şekilde görüntülenmişti.
Mepa News
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