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Dünya İran konsolosluğunda TRT çalışanlarına saldırı
Dünya

İran konsolosluğunda TRT çalışanlarına saldırı

İran Başkonsolosluğu çalışanları, Mesut Mevlevi Vardanjani suikastı hakkında haber yapan TRT World ekiplerine saldırdı.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 14:27:00 -
İran konsolosluğunda TRT çalışanlarına saldırı

İranlı teknoloji uzmanı Mesut Mevlevi Vardanjani suikastıyla ilgili dün akşam İstanbul’daki İran Başkonsolosluğu çalışanı Muhammed Rıza Nasırzade tutuklandı. Yeni gelişmeyle ilgili haber takibi yapmak için konsolosluk binasının önüne giden TRT World ekibi, çekim yaptığı esnada konsolosluk çalışanları tarafından saldırıya uğradı.

Haber takibi için konsolosluk binasının önünde konuşlanan TRT World ekibinin üzerine doğru koşan konsolosluk çalışanı 5 kişinin ilk saldırısını polis barikatı engelledi. Saldırı sonucu kameranın yere düşmesi sonucu TRT World muhabiri Oubai Shahbandar, saldırıda bulunan konsolosluk çalışanlarının yanına giderek neden saldırıda bulunduklarını anlamaya çalıştı. O esnada cep telefonuyla kayıt yapan muhabir ikinci kez saldırıya uğradı.

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