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İran gözdağı verdi! 'Yaptırımlar bize sökmez'

ABD'nin ülkesine uyguladığı yaptırımlara ilişkin konuşan İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, ABD'nin 40 yıllık ağır yaptırımlarına rağmen savunma sanayisinde kendi kendilerine yetecek seviyeye ulaştıklarını açıkladı.

02 Aralık 2018 Pazar 15:46
İran gözdağı verdi! 'Yaptırımlar bize sökmez'

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, ABD'nin 40 yıllık ağır yaptırımlarına rağmen savunma sanayisinde kendi kendilerine yetecek seviyeye ulaştıklarını savundu.

Hatemi, yaptığı açıklamada, İran'ın savunma sanayisinde ulaştığı aşamayla ilgili bilgiler paylaştı. 

Füze üretimine değindi

İran'ın savunma üretiminde istenilen düzeyde bir faaliyet yürüttüğünü ve ABD'nin 40 yıllık ağır yaptırımlarına rağmen savunma sanayisinde kendi kendilerine yetecek bir seviyeye ulaştıklarını belirten Hatemi, Tahran yönetiminin insansız hava araçları, zırhlılar, radar sistemi ve füze üretiminde önde gelen güçlerden biri sayıldığını savundu.

Hatemi, ülkenin resmi haber ajansı IRNA'daki açıklamasında, ürettikleri insansız hava araçlarının hiç hata yapmadan uzun mesafelere uçabildiğini ve hedefleri isabetli bir şekilde vurduğunu aktararak, "İran füze üretiminde de önde gelen ülkelerden bir tanesi sayılıyor. Ürettiğimiz Kevser savaş uçaklarıyla da gençlerimiz 'biz yapabiliriz' gerçeğini ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

İran'ın savunma sanayisinde geldiği noktayla ilgili Hatemi, şunları kaydetti: 

"Kevser savaş uçağı ve ürettiğimiz füzeler, yaptırımların etkisiz ve başarısız bir silah olduğunu gösterdi. Savunma alanında kırılgan yaptırımlara karşı direnerek ve tahammül ederek güce dönüştük."

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 15:46
  1. İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi
  2. ABD
  3. ABD - İran yaptırımları

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