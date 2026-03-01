İran füzeleri BAE'nin simgelerinden olan Burj Al Arab'ı vurdu!

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına Tahran’dan gelen misilleme sonrası, BAE’nin Dubai kenti de hedef alındı. Palm Cümeyra’daki bazı lüks otellere füzeler isabet etti, çıkan yangınlarda 4 kişi yaralandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai Emirliği hükümeti, ABD-İsrail saldırılarına karşılık olarak İran tarafından düzenlenen saldırılarla eş zamanlı olarak patlamaların meydana geldiği ve 4 kişinin yaralandığını duyurdu.

Açıklamada, acil müdahale ekiplerinin derhal sevk edildiği ve ilgili makamlarla koordinasyon halinde çalışıldığı ifade edilerek, olayda yaralanan 4 kişiye gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığı kaydedildi.

İRAN İHA'LARLA SALDIRDI

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde bulunan dünyaca ünlü beş yıldızlı Burj Al Arab'ın da aralarında olduğu birçok noktaya İran'a ait bir insansız hava aracı saldırdı.