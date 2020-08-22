İran duyurdu: 164'ünü kaybettik

Çin'den başlayıp dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edildiği şubat ayından beri, İran'da 164 sağlık çalışanının canına mal olduğu ifade edildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, ülkenin Sağlık Bakanı Said Nemeki, 22 Ağustos "Doktorlar Günü" dolayısıyla başkent Tahran'da gazetecilere açıklamalar yaptı.

"İran'daki deneyler başarı ile geçti"

İran ve dünyadaki Kovid-19 aşısı çalışmalarına ilişkin konuşan Nemeki, ülkesindeki deneylerin başarı ile geçtiğini söyleyerek, aşılar üzerinde çalıştıklarını, aynı zamanda aşı satın almak için dünyanın her yerinden itibarlı şirketleri incelediklerini, bazılarına teklif verdiklerini fakat belirli bir ülkenin dikkate alınmadığını kaydetti. Nemeki, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından onaylanmış en muteber aşıyı zamanında milletine sunabilmek için çalıştıklarını dile getirdi.

Koronavirüs pandemisi ile mücadele ederken canından olan sağlık çalışanları hakkında da bilgi veren Sağlık Bakanı Nemeki, virüsün ülkede tespit edildiği 19 Şubat tarihinden beri sağlık personelinin seferber olduğunu vurgulayarak, bugüne kadar sağlıkçılardan '164 kişinin şehit olduğunu' ifade etti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in onayı ile hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının "görev şehidi" sayılacağı duyurulmuştu. İran'da şimdiye kadar koronavirüs sebebiyle 20 bin 502 kişi yaşamını yitirdi, enfekte olan kişi sayısı ise 360 bine yaklaştı.

İbn-i Sina'nın doğum günü kabul edilen 22 Ağustos tarihi

Modern tıbbın temel taşlarını koyan, fizik, tıp ve benzeri alanlarda eserlere imzasını atan 11. yüzyılda yaşamış ünlü İslam alimlerinden biri olan İbn-i Sina'nın dünyaya geldiği tarih kabul edilen 22 Ağustos, ülkede "Doktorlar Günü" olarak kutlanıyor.