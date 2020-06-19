İran donanması duyurdu: Yakında üretmeye başlayacağız

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Hüseyin Hanzadi, ülkesinin yeni nesil hipersonik füze üretmeye yakın olduğunu ve hipersonik füzenin gündeme alındığını bildirdi.

Hanzadi, "Donanmaya ait füze motorları önümüzdeki dönemde büyük değişikliğe uğrayacak ve daha yüksek sıcaklıklarda atış yapabilecek seviyeye gelecek" dedi.

Independent'in haberine göre; İranlı komutan ayrıca yakıt ikmal ve deniz navigasyon sistemlerinde de önemli güncellemeler yapılacağının altını çizdi. Hanzadi, şöyle devam etti:

"300 kilometre menzilli füze üretmeyi başardık. Yakında deniz kuvvetlerinin programı kapsamında daha etkili, altın nesil füzeler üretmeye devam edeceğiz"

Donanmanın yakında ses hızını geçen füzeler üreteceğini söyleyen Hanzadi, "Deniz Kuvvetleri yakında ses hızını katlayan hipersonik füze üretimine başlayaccak" dedi.

"Daha fazla füze, daha fazla hedef"

İranlı komutan, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"İran Deniz Kuvvetlerinin füzeleri dikey olarak fırlatmayı dört gözle bekliyor. Dikey fırlatma, daha çeşitli hedefleri vurmak için gemi güvertesine daha fazla füze yerleştirmelerini sağlayacak."

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta yeni Amerikan hipersonik füzesinin dünyadaki en hızlı füzeden 17 kat daha hızlı olduğunu söylemişti.

ABD Başkanı konuşmasında ayrıca, Washington’un “sonsuz savaş dönemini” sona erdireceğini, bunun da artık başkalarının ihtilaflarını çözmeyeceği ve diğer ülkeleri yeniden inşa etmeyeceği anlamına geldiğini ifade etmişti.

Hipersonik füze nedir?

6.125 km/s ve daha yüksek hızlara kadar ulaşabilen hipersonik füzeler, oldukça hızlı yol katediyor ve ses hızından yaklaşık 5 kat daha hızlı hareket ediyor. Öte yandan üretilen bazı füzelerin, 10 mach’a kadar çıkabildiği iddia edilmektedir.

Hipersonik füzeleri durdurabilecek ve bunları yok edebilecek hava savunma sistemlerinin günümüzde henüz olmadığı belirtilmektedir.

Bu nedenle birçok ülke , hipersonik füze üretimine ağırlık verdi.