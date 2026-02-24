Bizimkiler dizisinde Merve Kavakçı'ya atılan iftiralar ve eski Türkiye'nin vesayetçi yüzü! Eskiyi görmek isteyen açsın izlesin

  • İSTANBUL
Yıllarca "aile dizisi" maskesiyle evlerimize konuk olan Bizimkiler dizisinde, Müslüman Türk milletinin değerlerine ve seçilmiş iradesine karşı nasıl kin kusulduğu bir kez daha gün yüzüne çıktı.

Eski Türkiye’nin o karanlık ve baskıcı döneminde, televizyon ekranlarını işgal eden zihniyetin "Yazık bu Türkiye'ye" feryatları aslında Müslüman Anadolu insanına duyulan nefretin bir dışavurumuydu.

1999 yılında, milletin oylarıyla Meclis'e giren Merve Kavakçı'nın başörtüsünden rahatsız olan vesayetçi zihniyet, dizi sahnelerinde "Yazık bu Türkiye'ye yazık!" ifadeleriyle inançlı insanları hedef almaktan geri durmadı. O günlerde televizyon ekranlarından halkın inancına ve meclisteki temsiline dil uzatan bu yapı, milletin seçtiği bir kadının inancı gereği taktığı başörtüsünü adeta bir "tehdit" gibi pazarlamaya kalkıştı.

