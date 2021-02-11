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Dünya İran Dışişleri Bakanı Zarif: Biden, Trump politikalarından vazgeçmeli
Dünya

İran Dışişleri Bakanı Zarif: Biden, Trump politikalarından vazgeçmeli

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ın politikalarını eleştiren Biden'a İran politikalarını değiştirmesi ve tüm yaptırımların kaldırılması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 22:58:00 -
İran Dışişleri Bakanı Zarif: Biden, Trump politikalarından vazgeçmeli

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD’nin İran politikasını değiştirmesi ve yaptırımları kaldırması gerektiğini vurgulayarak, “Biden, Trump politikalarından vazgeçmeli. Hangi ülkenin uluslararası hukuka aykırı politikalarını değiştirmesi ve tüm yaptırımları kaldırması gerektiği çok açık” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Çin televizyon kanalına konuştu. Zarif, ABD Başkanı Joe Biden’ın İran’a yönelik yaptırımların kaldırılmayacağı şeklindeki son açıklaması hakkında, “Ben, ABD’nin henüz netleşmiş bir İran politikası olmadığını düşünüyorum. Beyaz Saray, ABD Başkanı Biden’ın İran açıklamalarını düzeltmeye çalışıyor. Açık olan şey ABD’nin tek taraflı olarak nükleer anlaşmadan ayrılması” dedi.

“Biden’a göre Trump’ın politikaları yanlıştı”

ABD’nin İran politikasını değiştirmesi ve yaptırımları kaldırması gerektiğini vurgulayan Zarif, “Biden, Trump politikalarından vazgeçmeli. Hangi ülkenin uluslararası hukuka aykırı politikalarını değiştirmesi ve tüm yaptırımları kaldırması gerektiği çok açık. Sayın Biden’a göre Trump’ın politikaları yanlıştı. Bu politikaları değiştirmek istiyorsa öncelikle yaptırımları kaldırmalı. İran’ın ilk adımı atmasına gerek yok” ifadelerini kullandı.

Biden dönemini ABD-İran ilişkilerini bir test ve deneme süreci olarak nitelendiren Zarif, Biden’ın İran konusunda nasıl bir politika izleyeceğini beklediklerini belirterek, “Deneme sürecini tamamladıktan ve sonuçlarını gördükten sonra İran Cumhurbaşkanlığı ve Dışişlerinde olacak olan isimler masaya oturur ve kararlarını verirler” dedi.

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