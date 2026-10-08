İran Dışişleri Bakanı Arakçi duyurdu: ABD’nin önerisi inceleniyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, müzakerelerin devam ettiğini, ABD’nin önerisini değerlendirdiklerini ve birkaç gün içinde cevap vereceklerini söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, Arakçi başkent Tahran’da basına yaptığı açıklamada, İran ile ABD arasında devam eden müzakerelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

ABD ile müzakerelerin ara bulucular aracılığıyla mesaj alışverişi şeklinde devam ettiğini belirten Arakçi, "Yedi günlük plan başlığıyla planımızı sunmuştuk ve buna karşılık Amerikan tarafının görüşlerini de dinledik." ifadelerini kullandı.

Arakçi, ABD’nin önerisini incelediklerini aktararak, “Sanırım önümüzdeki birkaç gün içinde yanıtımızı sunacağız.” dedi.